Την παραίτησή του από τη βουλευτική ασυλία ανακοίνωσε ο Νίκος Σύκας.

Ο Βουλευτής Λεμεσού, τονίζει πως: «αν και ήδη έχει αποσυρθεί η καταγγελία, δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία. Επιθυμώ να προχωρήσουν, απρόσκοπτα και με ταχύτητα, από τις αρμόδιες Αρχές, όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους».

Η ανακοίνωση

Με προσήλωση στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή έμφυλης βίας.

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως, για τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας, ήμουν έτοιμος να αποποιηθώ βουλευτικών προνομίων. Αν και ήδη έχει αποσυρθεί η καταγγελία, δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία. Επιθυμώ να προχωρήσουν, απρόσκοπτα και με ταχύτητα, από τις αρμόδιες Αρχές, όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους.

Απέναντι στους ανθρώπους που με έχουν εμπιστευθεί, αλλά και προς όλη την κοινωνία, ένα είναι το ζητούμενο: Η δικαιοσύνη της αλήθειας.