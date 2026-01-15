Υπάρχει μεγαλύτερη δυσφήμιση στο εσωτερικό παρά στο εξωτερικό, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, σχολιάζοντας το κοινωνικοπολιτικό σκηνικό στην Κύπρο μια βδομάδα μετά τη δημοσίευση του επίμαχου βίντεο που παρουσιάζει έναν φερόμενο μηχανισμό διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Γιάννης Αντωνίου υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση θα είναι ευτυχής αν το βίντεο αποδειχθεί πως είναι προϊόν προσπάθειας οποιουδήποτε, δημοσιογράφου ή άλλου, να αποκαλύψει ένα σκάνδαλο. Θα είναι όμως εξαιρετικά ανήσυχος, είπε, αν αυτό το προϊόν είναι αποτέλεσμα σκόπιμης επιβουλής υπηρεσιών μιας άλλης χώρας. Αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο, τόνισε ο κ. Αντωνίου.

Διαχώρισε το ζήτημα του βίντεο σε δύο πτυχές. Από τη μία το περιεχόμενο του βίντεο, τι ακούγεται, τι λέγεται, τι φαίνεται, με κυρίως πολιτική διάσταση. Και από την άλλη η εξίσου σοβαρή πτυχή της προέλευσης και των κινήτρων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Αντωνίου, για να γίνει μια σοβαρή ανάλυση είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιος το έκανε και γιατί το έκανε. Αν το έκανε κάποιος δημοσιογράφος ή άλλος με σκοπό να αποκαλύψει ένα σκάνδαλο, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε πως σε αυτό το ενδεχόμενο ο ίδιος θα ήταν πολύ ευτυχής. Αν όμως είναι αποτέλεσμα σκόπιμης επιβουλής υπηρεσιών μιας άλλης χώρας, θα ήταν εξαιρετικά ανήσυχος, αφού αυτό είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, επισήμανε. Ο Γιάννης Αντωνίου επανέλαβε τη θέση της Κυβέρνησης ότι θεωρούν το βίντεο ως ένα συνδυασμό αυθεντικών διαλόγων και παραποιημένων αποσπασμάτων εικόνας και ήχου που θέλουν να δημιουργήσουν ένα αφήγημα σε βάρος του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στο εσωτερικό, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι παρακολουθεί όλες τις συζητήσεις και αναγνωρίζει το δικαίωμα σε κάθε δημοσιογράφο και σε κάθε πολίτη να ζητά απαντήσεις και να ασκεί κριτική. Πρόσθεσε μάλιστα, ως πρώην δημοσιογράφος, ότι η κριτική θα πρέπει να είναι και έντονη. Την ίδια ώρα όμως, σημείωσε ότι τον ενοχλεί η ασυνέπεια λόγων και έργων κάποιων πολιτικών που «παρελαύνουν» και παραδίδουν μαθήματα ηθικής και δεοντολογίας. Αναφέρθηκε μάλιστα σε στελέχη κομμάτων για τα οποία υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις. «Όλοι μας κρινόμαστε από την κοινωνία για το τι κάνουμε», υπογράμμισε.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Γιάννη Αντωνίου, είναι να αποσείσουν αυτή την εικόνα που δημιουργήθηκε γιατί θεωρούν πως είναι άδικη για την Κυβέρνηση, για τον Πρόεδρο προσωπικά και για τη χώρα την ίδια. Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε περήφανος για την προσπάθεια που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε να πείσει διεθνώς πως η χώρα βρίσκεται στη δημοσιότητα πλέον για τους σωστούς λόγους. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυσφήμιση στο εσωτερικό, παρά στο εξωτερικό.