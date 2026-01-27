Την επιστολή των δικηγόρων της Νικολέττας Τσικκίνη προς τους τους αντίστοιχους της Φιλίππας Καρσερά σχολίασε ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, ο οποίος ανέφερε πως η απάντηση θα μελετηθεί και στη συνέχεια ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπου των δύο μερών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης ξεκαθάρισε ότι είχε αναφερθεί εξ αρχής από τη δική τους πλευρά πως οι αναρτήσεις της κ. Τσικκίνη δεν είχαν να κάνουν με το βίντεο περί διαφθοράς στο Προεδρικό. Χρονικά η μήνυση είχε ετοιμαστεί από προηγουμένως, όπως είπε.

Ως προς την ουσία, ο δικηγόρος της κ. Καρσερά ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να γίνει δίκη από την τηλεόραση. Συμπλήρωσε ότι υπάρχει τώρα μια διαδικασία όπου ενδεχομένως να συζητήσουν οι δικηγόροι μεταξύ τους πριν αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από κάθε πλευρά και αν η ιστορία θα προχωρήσει στα δικαστήρια ή όχι.

Νωρίτερα η πλευρά της υποψήφιας βουλεύτριας με το Άλμα απάντησε στην πλευρά της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας αναλύοντας τις 13 αναρτήσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, ούτως ώστε να αποδείξει ότι καμία εξ αυτών δε συνιστά δυσφήμιση, λίβελο ή οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την επιστολή των δικηγόρων της κ. Τσικκίνη, η πελάτιδά τους απορρίπτει, κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της κ. Καρσερά και τονίζει ότι «δεν θα αποδειχθεί τη φίμωση, τον εκφοβισμό και τη λεηλασία του δικαιώματος της στην έκφραση».

«Η δημόσια κριτική, η επικριτική φωνή εναντίον ενεργειών, διαγωγής, συμπεριφοράς δημοσίων προσώπων, που μάλιστα αποτελούν την άρχουσα τάξη εξουσίας, είναι, με βάση τις αποφάσεις και την καλώς καθιερωμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσο και των Κυπριακών Δικαστηρίων και διεθνώς, πλήρως διασφαλισμένη ως εφαρμογή του βασικού ανθρώπινου δικαιώματος της έκφρασης».

Σε άλλο σημείο της επιστολής, σημειώνουν ότι «η παρούσα ενέργεια εκ μέρους της κας Καρσερά δεν φαίνεται να αποσκοπεί σε γνήσια προάσπιση δικαιώματος αλλά, αντιθέτως, στην αποτροπή, στον περιορισμό ή/και στην τιμωρία της συμμετοχής της κας Τσικκίνη στο δημόσιο διάλογο με εκμετάλλευση της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ της κας Καρσερά (συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, δημοσίου προσώπου με διαρκή πρόσβαση σε μηχανισμούς προβολής/επιρροής) και της κας Τσικκίνη (ενεργός πολίτης)».