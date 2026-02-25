Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου–Ιταλίας, οι περιφερειακές εξελίξεις, το Κυπριακό και οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τις συναντήσεις που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στη Ρώμη, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη αύριο και την Παρασκευή, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η επίσημη επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού Προέδρου, κ. Σέρτζιο Ματαρέλλα, σε ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο του 2024, της πρώτης αρχηγού του ιταλικού κράτους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για τη Ρώμη, όπου στις 4.30 το απόγευμα (ώρα Κύπρου) θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας κα Τζόρτζια Μελόνι, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στα ΜΜΕ.

Την Παρασκευή θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τύχει επίσημης υποδοχής από τον ομόλογό του, κ. Σέρτζιο Ματαρέλλα. Θα ακολουθήσει συνάντηση και γεύμα εργασίας που θα παραθέσει ο Ιταλός Πρόεδρος προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυπριακή αντιπροσωπεία, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Κόμπος.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Ματαρέλλα θα τελέσουν τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης με τίτλο «Κύπρος και Ιταλία, Κοινή Πολιτιστική Ταυτότητα από την αρχή της Ιστορίας», στο Μουσείο του Κάστρου Σαντ’ Άντζελο.

Κατά την παραμονή του στην ιταλική πρωτεύουσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση εργασίας με τον κ. Κλαούντιο Ντεσκάλτζι, Εκτελεστικό Διευθυντή της EΝI, η οποία δραστηριοποιείται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.