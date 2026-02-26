ΡΩΜΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φτάνει σήμερα στην Ρώμη έχοντας ως βασικό του στόχο την αναβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα σε Κυπριακή Δημοκρατία και Ιταλία. Η Λευκωσία θέλει να δει τις σχέσεις της με την Ιταλία να αναβαθμίζονται στο αντίστοιχο επίπεδο με εκείνες της Γαλλίας, δηλαδή να αποκτήσουν τη μορφή της στρατηγικής συνεργασίας.

Η κοινή ατζέντα των δύο χωρών επί σειράς περιφερειακών και ευρωπαϊκών ζητημάτων συμβάλλει στο να προχωρήσουν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών σε περαιτέρω αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασία. Και προς αυτή την κατεύθυνση σκοπεύει να κινηθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τις σημερινές του συνομιλίες με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Κύπρος και Ιταλία είχαν προ διετίας συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη υλοποίησης στόχων με ζητούμενο την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων. Τόσο ο Πρόεδρος της Κύπρου όσο και η πρωθυπουργός της Ιταλίας σε σειρά θεμάτων, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν την Μεσόγειο, έχουν κοινό βηματισμό.

Η επίσημη ανακοίνωση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Προεδρικό Μέγαρο, οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, οι περιφερειακές εξελίξεις, το Κυπριακό και οι προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα είναι ανάμεσα στα θέματα που θα απασχολήσουν τις συναντήσεις που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη Ρώμη, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη σήμερα Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026, και την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η επίσημη επίσκεψη πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, σε ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο του 2024, του πρώτου αρχηγού του ιταλικού κράτους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος θα αναχωρήσει σήμερα το πρωί για τη Ρώμη, όπου στις 16:30 (ώρα Κύπρου) θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας κα Τζόρτζια Μελόνι, και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στα ΜΜΕ.

Την Παρασκευή θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τύχει επίσημης υποδοχής από τον ομόλογό του, κ. Σέρτζιο Ματαρέλα. Θα ακολουθήσει συνάντηση και γεύμα εργασίας που θα παραθέσει ο Ιταλός Πρόεδρος προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυπριακή αντιπροσωπεία, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Ματαρέλα θα τελέσουν τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης με τίτλο «Κύπρος και Ιταλία, Κοινή Πολιτιστική Ταυτότητα από την αρχή της Ιστορίας», στο Μουσείο του Castel Sant’Angelo.

Και συναντήσεις για τα ενεργειακά

Κατά την παραμονή του στην ιταλική πρωτεύουσα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Κλαούντιο Ντεσκάλτζι, εκτελεστικό διευθυντή της EΝI, η οποία δραστηριοποιείται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του philenews, στα τέλη Μαρτίου αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τη διαχείριση του κοιτάσματος «Κρόνος», με στόχο την αποστολή του πρώτου φυσικού αερίου έως το πρώτο εξάμηνο του 2028 στην Αίγυπτο μέσω του «Ζορ», για επεξεργασία και διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε στη διάρκεια συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εμπορίου ότι οι τελευταίες συζητήσεις με την ENI δείχνουν πως η διαδικασία για το FID βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ το φυσικό αέριο από το «Κρόνος» αναμένεται να διοχετευθεί αρχικά κατά 100% στην Αίγυπτο, με μελλοντική πρόνοια για χρήση έως 20% από την εγχώρια αγορά της χώρας.