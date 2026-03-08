Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράγκι, με ανάρτησή του στο Χ καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση με drones που στόχευσε την Κύπρο, έπειτα από σχετική ενημέρωση του Κυπρίου ομολόγου του Κωνσταντίνου Κόμπου.

«Εκφράζουμε την έντονη καταδίκη μας για αυτές τις επιθέσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «οι πράξεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τον Λίβανο, το κράτος, τον λαό ή τις αξίες του». Παράλληλα, τόνισε την απόρριψη κάθε προσπάθειας μετατροπής του Λιβάνου σε βάση για «εξωτερικές ατζέντες».

Following Cypriot Minister of Foreign Affairs Constantinos Kombos’s announcement that the explosive laden drones that targeted the island had originated from Lebanese territory, I sent him a text message expressing our strong condemnation of these attacks.



I stressed that these… March 8, 2026

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ. Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις πρέπει να ιδωθούν υπό αυτό το πρίσμα, ως ενέργειες αντίθετες με τις κυρίαρχες αποφάσεις της λιβανέζικης πολιτείας.

Κλείνοντας, εξέφρασε λύπη για το περιστατικό και επανέλαβε την «πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις απόρριψη» τέτοιων ενεργειών από τον Λίβανο.

