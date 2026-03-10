“Είμαστε μαζί σας. Μπορείτε να βασίζεστε στη Γαλλία και στη φιλία μας”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφθηκε τη Δευτέρα την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μακρόν απαντούσε σε ανάρτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Χ, ο οποίος ευχαριστούσε θερμά τον Γάλλο Πρόεδρο για την παρουσία του στην Κύπρο και τη συνεχή στήριξη της Γαλλίας στη χώρα μας.

Ο κ. Μακρόν επισκέφθηκε αργότερα τη Σούδα καθώς και το αεροπλανοφόρο Ντε Γκολ που πλέει ανοικτά της Κρήτης και αναμένεται στην περιοχή της Κύπρου.