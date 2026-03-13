Το ζήτημα του αφθώδους πυρετού έχει πολλές διαστάσεις και αγγίζουν διάφορες πτυχές του δημόσιου βίου. Είναι αφενός ο ευρύτερος οικονομικός αντίκτυπος από την κρίση και η δυσκολία διαχείρισής της, και αφετέρου ο πολιτικός αντίκτυπος που προκύπτει για την Κυβέρνηση, ως συνέπεια κακών χειρισμών και λανθασμένων εκτιμήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, όπως προκύπτει από μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων. Οι κακοί χειρισμοί και οι εκτιμήσεις έχουν διπλή διάσταση. Αφενός έχουν να κάνουν με τη διαχείριση σε τεχνοκρατικό επίπεδο και αφετέρου με την πολιτική ευθύνη που προκύπτει από το όλο ζήτημα.

Αυτό που εξάγεται ως πρώτο συμπέρασμα είναι ότι στο Υπουργείο Γεωργίας υπάρχει μία προβληματική κατάσταση πραγμάτων, η οποία οφείλεται ενδεχομένως σε νοοτροπίες, κατεστημένα ή και αδυναμίες του προσωπικού στη διαχείριση καυτών ζητημάτων. Είτε αυτό αφορά τις πυρκαγιές, είτε το υδατικό πρόβλημα, είτε τώρα το ζήτημα του αφθώδους πυρετού. Το μοτίβο της προβληματικής αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων αναδεικνύει και την πολιτική διάσταση του ζητήματος, καταγράφοντας την αδυναμία της πολιτικής προϊσταμένης του Υπουργείου Γεωργίας να δώσει λύσεις χωρίς να μένει εκτεθειμένη, και η ίδια αλλά και κατά συνέπεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο τελευταίος νιώθει πλέον την πίεση από το πολιτικό κόστος που προκαλεί στον ίδιο η παραμονή της Μαρίας Παναγιώτου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δικαίως ή αδίκως για την ίδια, έχει δημιουργηθεί πλέον μία έντονη αρνητική εικόνα στην κοινωνία, ως η Υπουργός των προβλημάτων και της αδυναμίας διαχείρισης κρίσεων. Αυτό καλλιεργεί έντονα και ένα αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό της και ο λογαριασμός καταλήγει στον ίδιο τον Πρόεδρο και ευρύτερα στην Κυβέρνηση του.

Τα επόμενα βήματα

Αυτό που προέχει από πλευράς Κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού και η στήριξη των κτηνοτρόφων. Αυτό δηλώνεται και επίσημα από κυβερνητικά χείλη. Σήμερα, στην Κύπρο φτάνει και ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για συζήτηση του θέματος και αναζήτηση λύσεων. Σε αυτό το χρονικό σημείο γίνεται αντιληπτό ότι το Προεδρικό δεν θέλει να ανοίξει νέο μέτωπο. Οι όποιες ανακοινώσεις σε αυτό το επίπεδο θα γίνουν αμέσως μετά. Με άλλα λόγια, ενδεχομένως οι αποφάσεις να έχουν ήδη ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο, ωστόσο αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή για την Κυβέρνηση είναι η διαχείριση της κρίσης με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες και μετά να γίνουν οι οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές κινήσεις.

Η πολιτική «κόντρα»

Η ίδια η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά την διάρκεια της παρουσίας της στη μεσημβρινή εκπομπή του ΟΜΕΓΑ, απάντησε στην ίδια γραμμή που απάντησε και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την Τετάρτη το βράδυ. «Η Κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στην προεκλογική». Από πλευράς Κυβέρνησης αποδίδουν την έντονη κριτική στους χειρισμούς του θέματος στο γεγονός ότι διανύουμε την περίοδο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Πολλές από τις προτάσεις που πέφτουν στο δημόσιο διάλογο θεωρούνται ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Ιδιαίτερα, οι συνέπειες από το κλείσιμο της αγοράς θα είναι τραγικές. Από την άλλη, όμως, αναγνωρίζεται η συσσωρευμένη δυσφορία της κοινωνίας, όπως αυτή μεταφράζεται ως κριτική προς την Υπουργό Γεωργίας.

Μαζικά πυρά από ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ επανήλθε χθες δυναμικά στο θέμα, ζητώντας την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας, όχι μόνο για τον αφθώδη πυρετό, αλλά και για το θέμα των πυρκαγιών. «Είναι μεγάλος ο πειρασμός να σχολιάσουμε την ακατανόητη επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας να διατηρεί στη θέση της την Υπουργό Γεωργίας, παρά την κραυγαλέα αδυναμία της να ανταποκριθεί με επάρκεια στα σοβαρά ζητήματα που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Είτε πρόκειται για τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, είτε για το ζήτημα του νερού, είτε τώρα με την κρίση του αφθώδους πυρετού, η υπουργός αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων, οπότε η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης αποτελεί μονόδρομο για έξοδο από τα αδιέξοδα», ανέφερε χθες σε δήλωση του γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Δηλώσεις έκανε και ο βουλευτής του κόμματος Άριστος Δαμιανού, μετά την έκθεση των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών για τις καταστροφικές πυρκαγιές, κάνοντας λόγο για ασήκωτες ευθύνες. Σε δηλώσεις του, ο κ. Δαμιανού είπε ότι οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, «κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των ζητημάτων που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου», κατέγραψαν «σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις των υφιστάμενων μηχανισμών διαχείρισης πυρκαγιών», καθώς και «σημαντικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δημόσιες δηλώσεις Υπουργών και υπηρεσιακών των κρατικών υπηρεσιών» και στις τοποθετήσεις τους ενώπιον των Επιτροπών.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον των Επιτροπών, σημείωσε ότι η κλήση για πυρκαγιά σε χόρτα στον δρόμο Μαλλιάς προς Άρσος λήφθηκε στις 13:28, ενώ «η εντολή ενεργοποίησης των πτητικών μέσων δόθηκε στις 13:49 και στις 14:18 έγινε η πρώτη εναέρια λήψη, ήτοι 50 λεπτά μετά τον εντοπισμό της πυρκαγιάς». Σε σχέση με την Υπουργό Γεωργίας, ανέφερε ότι «αποφεύγοντας συστηματικά να απαντήσει επί της ουσίας των ερωτήσεων των μελών των Επιτροπών, προσπάθησε να μετακυλίσει την ευθύνη του συντονισμού στον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου».

«Η άποψη του ΑΚΕΛ είναι ότι είναι ασήκωτες οι ευθύνες της εναπομείνασας πλέον Υπουργού Γεωργίας», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, «αθροιστικά και σωρευτικά θα έπρεπε να έχει προ πολλού παραιτηθεί», ενώ «μόνο τα ευρήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές, ουσιαστικά θα έπρεπε να οδηγήσουν αμέσως στην παραίτηση ή στην παύση της αρμόδιας Υπουργού».