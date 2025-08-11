Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού «ουδέποτε λογοδότησαν», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 29 ετών από το θάνατό τους.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι στις 11 Αυγούστου 1996 ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε «από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο» και τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού.
Όπως σημείωσε, «οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».