Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού «ουδέποτε λογοδότησαν», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 29 ετών από το θάνατό τους.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι στις 11 Αυγούστου 1996 ο Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε «από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο» και τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού.

29 χρόνια από τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, την οποία ακολούθησε τρεις ημέρες αργότερα η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού.



Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του… pic.twitter.com/T6FuzeUIpa August 11, 2025

Όπως σημείωσε, «οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν, παρά τις αποφάσεις και τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

cnn.gr