Τη δική της παρέμβαση έκανε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων μετά τη χθεσινή γυναικοκτονία στη Χλώρακα, καταδικάζοντας με έντονο τρόπο τη βία κατά των γυναικών και τονίζοντας την ανάγκη για μηδενική ανοχή.

Ακολουθεί αυτούσια η γραπτή δήλωση:

Η γυναικοκτονία που διαπράχθηκε χθες στη Χλώρακα και ο τραυματισμός του ανήλικου παιδιού του θύματος αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία.

Η γυναικοκτονία αποτελεί την πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών και απορρέει από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διαχρονικές σχέσεις εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών, με επιβλαβείς επιπτώσεις στις οικογένειες των θυμάτων και την ευρύτερη κοινωνία. Συνιστά εγκληματική πράξη από πρόθεση, για την οποία την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο θύτης. Καμία συνθήκη δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει.

Η προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας κάθε γυναίκας αποτελεί ύψιστη υποχρέωση όλων μας. Απαιτείται μηδενική ανοχή.