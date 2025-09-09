Φανερά ενοχλημένος από τοποθετήσεις που έγιναν στην επιτροπή Παιδείας σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Παναγιώτης Αντωνίου. Με το που ολοκλήρωσε την παρέμβασή του ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης, ο κ. Αντωνίου δήλωσε την πρόθεση του να αποχωρήσει, καθώς όπως είπε, υπέστη προσβλητική επίθεση.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μυλωνάς, σε έντονο ύφος του είπε πως εάν θέλει να αποχωρήσει μπορεί να το πράξει. Ο κ. Αντωνίου αντέδρασε σε προσβλητικές αναφορές, όπως είπε, σημειώνοντας έντονα πως “δεν μπορώ να ακούω προσβολές”.

Έπειτα από ολιγόλεπτη έντονη συζήτηση, το επεισόδιο έληξε και ο πρόεδρος της ΕΕΥ δεν αποχώρησε ενώ δήλωσε ότι θα παρευρεθεί κανονικά στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, η οποία θα συζητήσει θέματα διορισμών και διαδικασίες της ΕΕΥ.

ΛΙΑ