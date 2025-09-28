Στο στόχαστρο των ρωσικών drones βρέθηκε ομάδα από εννέα προέδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Στην ομάδα των εννέα προέδρων επιτροπών ήταν και ο Κύπριος βουλευτής, Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος βίωσε από πρώτο χέρι τη μεγαλύτερη όπως έχει χαρακτηριστεί επίθεση εναντίον του Κιέβου φέτος.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που είχαν οι Ευρωπαίοι βουλευτές από την επίθεση υπήρξαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες.

Τόσο ο Χάρης Γεωργιάδης όσο και οι άλλοι συνάδελφοί του βρίσκονται αυτή την ώρα σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τη ρωσική επίθεση.