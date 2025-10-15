Σήμερα ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της η Έλενα Περικλέους, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η υποδοχή που της είχαν επιφυλάξει στο γραφείο της ήταν πρωτότυπη και διαφορετική. Παιδιά την καλωσόρισαν με παιχνίδι, ενώ είχαν την ευκαιρία να της μεταφέρουν τα δικά τους μηνύματα για τα δικαιώματά τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου της Επιτρόπου αναρτήθηκε το ακόλουθο κείμενο:

«Καλωσορίζουμε τη νέα μας Επίτροπο!

Με έναν μοναδικό τρόπο, υποδεχθήκαμε σήμερα στην ομάδα μας μαζί με τα παιδιά που συμμετείχαν στη Δικαιωματοχώρα τη νέα Επίτροπο, Έλενα Περικλέους!

Μέσα από παιχνίδι, φαντασία και χαμόγελα, τα παιδιά μετέφεραν τα δικά τους μηνύματα για τα δικαιώματα του παιδιού και τη σημασία της εφαρμογής τους.

Καλωσόρισες στην οικογένεια των δικαιωμάτων!!!

Μαζί συνεχίζουμε να ακούμε, να μαθαίνουμε και να ενεργούμε με τα παιδιά και για τα παιδιά».

