Έπειτα από τρεις εβδομάδες καθήλωσης στο νοσοκομείο και στην οικία της, λόγω του ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της στο πόδι, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου επέστρεψε στο γραφείο της στο Υπουργείο για μερικές ώρες, χρησιμοποιώντας τροχοκάθισμα καθώς δεν είναι ακόμη σε θέση να περπατήσει. Ωστόσο, επανήλθε στο γραφείο για να χειριστεί από κοντά όλα τα τρέχοντα ζητήματα, για τα οποία τις προηγούμενες εβδομάδες χειριζόταν εξ αποστάσεως και έδινε οδηγίες από μακριά. Πάντως, η απουσία της από το γραφείο δεν άλλαξε την ατζέντα των μεγάλων ζητημάτων που ταλανίζουν το Υπουργείο. Η Υπουργός έχει ακόμη ενώπιον της θέματα όπως η αξιολόγηση εκπαιδευτικών, το σύστημα διορισμού και η νομοθεσία της Ειδικής Εκπαίδευσης.

