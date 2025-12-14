Αιχμηρές τοποθετήσεις ανταλλάσσον η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ με αφορμή τον νέο πίνακα του Γιώργου Γαβριήλ, ο οποίος έχει ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων.

Η αρχή έγινε με ανακοίνωση του ΕΛΑΜ, το οποίο σημειώνει ανάμεσα σε άλλα πως: «Αυτό δεν είναι ούτε ελευθερία έκφρασης ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι ωμή και ευθεία προσβολή της πίστης και των ιδανικών μας. Αυτού που οι γνωστοί ΔΗΣΑΚΕΛ κύκλοι, με πρώτη την κα. Αννιτα Δημητρίου και άλλα στελέχη του κύκλου, εξέθρεψαν και υποστηρίζουν. Αναμένουμε το αυτονόητο. Την εφαρμογή του νόμου».

Σε γραπτή της δήλωση, η Αννίτα Δημητρίου, αφού καταδίκασε τον πίνακα, απάντησε στο ΕΛΑΜ αναφέροντας πως «εξίσου αισχρή, όμως, είναι και η προσπάθεια του ΕΛΑΜ να εργαλειοποιήσει το ζήτημα για μικροπολιτικό όφελος και να με πλήξει προσωπικά. Όσοι με γνωρίζουν αντιλαμβάνονται το άτοπο της ανακοίνωσης και τα ποταπά τους κίνητρα. Η πίστη δεν μπορεί να υποβιβάζεται σε προεκλογικό σύνθημα».

Η κοινωνία, συνέχισε η κ. Δημητρίου, δεν έχει ανάγκη ούτε από «τέχνη» που προσβάλλει, ούτε από πολιτική της λάσπης και της στοχοποίησης, που καπηλεύεται και διχάζει. Έχει ανάγκη από αξίες, σεβασμό και σοβαρότητα, υπογράμμισε.

Αντί άλλης απάντησης προς την κα. Δημητρίου, δημοσιοποιούμε τα ίδια τα λεγόμενα της και ποιες «καλλιτεχνικές» δημιουργίες αυτά αφορούσαν:



Ποιος είναι τελικά αυτός που αλλά έλεγε τότε και άλλα λέει σήμερα λίγους μήνες πριν τις εκλογές;



Επανήλθε, ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ αναφέροντας με ανάρτηση:

