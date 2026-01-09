Το περιβόητο βίντεο που προκαλεί πολιτικό σεισμό στην Κύπρο, είναι γεγονός πως σε πολλούς θύμισε την υπόθεση με το Al Jazeera. Κρυφές κάμερες, συζητήσεις με πολιτικούς, αξιωματούχους και επιχειρηματίες, ατάκες που γίνονται viral και μια οσμή σκανδάλου που θα μπορούσε ακόμα και να ρίξει κυβερνήσεις.

Για το νέο βίντεο, τοποθετήθηκε και ένας εκ των πρωταγωνιστών στο βίντεο του Al Jazeera για τα χρυσά διαβατήρια, ο Ανδρέας Πιττάτζης. Ο δικηγόρος που συνδέθηκε με την τότε υπόθεση και στη συνέχεια απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες (αλλά του έμεινε η «τάτσα») θεωρεί δεδομένο ότι και σε αυτή την περίπτωση, για τους φερόμενους ως πρωταγωνιστές το τεκμήριο της αθωότητας πήγε και πάλι… περίπατο.

Αυτούσιο το περιεχόμενο της ανάρτησης του Ανδρέα Πιττάτζη:

«Ήχησαν οι σάλπιγγες… ο λαός έλαβε τις θέσεις του στη κερκίδα… το Κολοσσαίο κήρυξε την έναρξη των αγώνων… τα σώματα των πρωταγωνιστών ρίχθηκαν στην αρένα, βορά των αγρίων λιονταριών… Οι αυτοανακηρυσσόμενοι ιππότες της ηθικής, της αρετής και της φιλοπατρίας έλαβαν θέσεις μάχης. Οι επαγγελματίες σχολιαστές που κατοικοεδρεύουν στα πληκτρολόγιά τους, ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν ως πάλκο τα πτώματα των πρωταγωνιστών. Και πάλι… όλοι θα παραμείνουν δέσμιοι των δηλώσεών τους.

Αποτελεί δεδομένο ότι το περιεχόμενο του βίντεο είναι προϊόν μοντάζ. Αποτελεί δεδομένο οτι απο πολύωρες συναντήσεις “έπαιξαν” 8 λεπτά απο τα οποία τα μισά είναι αφήγηση. Αποτελεί δεδομένο ότι η μυστική βιντεογράφηση είναι ποινικό αδίκημα. Αποτελεί δεδομένο ότι η δημοσιοποίηση μυστικών βιντεογραφήσεων είναι ποινικό αδίκημα. Αποτελεί δεδομένο ότι για τους φερόμενους ως πρωταγωνιστές το τεκμήριο της αθωότητας (πάλι) πήγε περίπατο. Δεδομένα και αδιαφιλονίκητα. Ψιλά γράμματα…

Αν και αυτοί, οι νέοι μασκαράδες αγαπούν τόσο πολύ τη διαφάνεια και τη πατρίδα μας, ας στείλουν και αυτοί τα αμοντάριστα πλάνα να δούμε τι πραγματικά είπαν αυτοί οι άνθρωποι. Και εάν έσφαλλαν να κριθούν. Αν όχι… και πάλι… πολλοί θα χρωστούν απολογίες.»