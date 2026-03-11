Συζήτηση προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα η φωτογραφία του Ελλαδίτη πιλότου F-16 στην Πάφο, ο οποίος εμφανίζεται με την κυπριακή σημαία στον ώμο. Παρά τις εικασίες, δεν πρόκειται για κάποιο επίσημο πρωτόκολλο, ούτε ο πιλότος έγινε μέλος της Εθνικής Φρουράς.

Η εν λόγω πρακτική, να ανταλλάσσονται αυτοκόλλητα ή εμβλήματα μεταξύ στελεχών των ενόπλων δυνάμεων διαφορετικών χωρών, είναι συνήθης και εντάσσεται σε μια παράδοση συνεργασίας και φιλίας μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων. Η συγκεκριμένη φωτογραφία, ωστόσο, έγινε αφορμή για να ξεκινήσουν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί δήθεν δημιουργία κυπριακής μοίρας μαχητικών αεροσκαφών…

Α.Π.