Πυρά ανταλλάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ και ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, με αφορμή τον Great Sea Interconnector. Νικόλας Παπαδόπουλος και Οδυσσέας Μιχαηλίδης διασταυρώνουν τα ξίφη τους, στον απόηχο της ανακοίνωσης της Nexans για επιτυχημένη θαλάσσια δοκιμή των ηλεκτρικών καλωδίων για τον GSI.

Η κόντρα άρχισε όταν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έγραψε πως «όταν οι ιδιώτες ετοιμάζουν απαίτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεις από μια υπεύθυνη Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για προστασία των συμφερόντων της Δημοκρατίας».

Σημειώνει ακόμα ότι “ο ΑΔΜΗΕ και η NEXANS που είναι ο υπεργολάβος του, μας ενημερώνουν ότι πραγματοποίησαν θαλάσσια δοκιμή και ότι τώρα «αίρονται οι οποιεσδήποτε ανησυχίες για την τεχνική βιωσιμότητα του έργου». Στοιχειώδεις γνώσεις περί των συμβάσεων είναι αρκετές για να αντιληφθεί κάποιος ότι ο ΑΔΜΗΕ, με τέτοιες ενέργειες, γεμίζει τη φαρέτρα του για την απαίτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων που ετοιμάζει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω ήδη προειδοποιήσει ότι η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο 2024, μας έχει μπλέξει σε αυτό το έργο. Οι μήνες περνούν, τα νομικά επιχειρήματα του ΑΔΜΗΕ ενισχύονται, και η Κυβέρνησή μας, επιδεικνύοντας μια πρωτοφανή αναποφασιστικότητα, απλώς παρακολουθεί με απάθεια. Η χώρα χρειάζεται ηγεσία που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις.”

Ο ΑΔΜΗΕ και η NEXANS που είναι ο υπεργολάβος του, μας ενημερώνουν ότι πραγματοποίησαν θαλάσσια δοκιμή και ότι…

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος απάντησε στον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, με κατηγορίες κατά του κ. Μιχαηλίδη ότι αποκαλεί την ελληνική κυβέρνηση ότι είναι απατεώνες, προσβάλλοντας την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό την ίδια στιγμή που η Αθήνα έστειλε πολεμικά πλοία στην Κύπρο για αμυντική ενίσχυση μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι.

O κ. Μιχαηλίδης στην ουσία αποκαλεί την ελληνική κυβέρνηση, απατεώνες, καθώς αυτή είναι ο κύριος μέτοχος του ΑΔΜΗΕ.



Και προσβάλλει την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό με αυτό τον τρόπο την ίδια ώρα που η Ελλάδα έχει στείλει πολεμικά πλοία στην Κύπρο μετά που δεχθήκαμε επίθεση (την…

Άμεση ήταν η απάντηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο οποίος έγραψε: «Αγαπητέ Νικόλα, ο μόνος που έχει πρωτοφανείς και ανεξήγητες εμμονές σε αυτό το σκάνδαλο είσαι εσύ. Ο Πρόεδρος που στηρίζεις και εφηύρες, μίλησε για εκβιασμούς από μέρους του ΑΔΜΗΕ. Το πρόβλημα είναι πως, ενώ ο ΠτΔ καταλαβαίνει ότι ο ΑΔΜΗΕ ετοιμάζει υπόθεση απαιτήσεων εναντίον της Δημοκρατίας, δεν παίρνει θέση, ούτε μέτρα προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας. Ένας λόγος είναι ότι, από τη μία έχει τη φωνή λογικής του Μάκη Κεραυνού και από την άλλη τις δικές σου εμμονές.»