Ογκώδης διαδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Τελ Αβίβ, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να προχωρήσει σε πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους, με πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται από τη Χαμάς, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, που πραγματοποίησε τη διαδήλωση, δήλωσε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων και «αγνοεί την απαίτηση των πολιτών για άμεσο τερματισμό του πολέμου». Σε ανακοίνωση τονίζεται πως το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, επέλεξε «να ξεκινήσει μια άλλη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της».

Διερωτόμαστε κι εμείς πότε θα κατηγορηθούν για αντισημιτισμό οι δεκάδες χιλιάδες που διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ -εναντίον της γενοκτονικής κυβέρνησης Νετανιάχου- για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

ΑΛ.ΜΙΧ.