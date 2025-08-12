Μπορεί να είναι γαλαζοαίματος, αλλά ο μικρός πρίγκιπας Τζορτζ έχει ξεκάθαρα… απλές γευστικές απαιτήσεις. Καθώς η βασιλική οικογένεια έπλεε στα ανοιχτά των Επτανήσων, ο 11χρονος διάδοχος αποφάσισε ότι το μενού του σούπερ γιοτ δεν τον κάλυπτε. Ζήτησε junk food – και πιο συγκεκριμένα, McDonald’s! Η πλησιέστερη λύση; Έριξαν άγκυρα σε κάποια απόσταση από την ακτή, έστειλαν μια βάρκα με ειδική αποστολή Ένα κατάστημα στο Λαγανά Ζακύνθου. Αμέσως βάρκα ξεκίνησε για παραγγελία τύπου «drive-thru», αλλά δια θαλάσσης.

