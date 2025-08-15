Είναι αλήθεια ότι η τακτική να επιρρίπτονται με ευκολία ευθύνες στην Αστυνομία Κύπρου για όλα τα κακά στραβά κι ανάποδα, επιστρατεύεται από δειλούς και επιτήδειους που έχουν σκοτεινά κίνητρα. Καταδικαστέοι, λοιπόν, όσοι καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να «ξεπλένουμε» την Αστυνομία και να μην της κάνουμε κριτική.

Στην προκειμένη, με τις θέσεις που εκφράζει για τις μετακινήσεις οπαδών, είναι σαν να προσπαθεί να αποκτήσει εκ των προτέρων άλλοθι για τα όσα κακά πιθανόν να συμβούν στα γήπεδα. Και γνωρίζοντας την φιλοσοφία της ΚΟΠ ότι δεν θα απαγορεύσει πλήρως τις μετακινήσεις (μόνο έως 800 οπαδοί φιλοξενούμενης ομάδας σε παιχνίδια υψηλού κινδύνου) η Αστυνομία συνεχίζει να κάνει θέμα και να βάζει στο τραπέζι το ίδιο ζήτημα… Αφού αυτό ξεκαθαρίστηκε σε συνάντηση Αστυνομίας-ΚΟΠ στις 17 Ιουλίου. Τι το θυμήθηκαν πάλι; Κάποιοι σχολιάζοντας τη στάση της αστυνομικής Δύναμης, λένε ότι αν γίνουν επεισόδια και δεν τα ελέγξει η Αστυνομία, τότε η τελευταία θα έχει έτοιμη υπεράσπιση και θα μας υποδεικνύει «εμείς τα λέγαμε»…

ΜακΦαν