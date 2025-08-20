Χθες ο ΔΗΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, αφήνοντας να νοηθεί πως ο «Φ» υποκινήθηκε από την κυβέρνηση για να αναδείξει τις φορολογικές εκπτώσεις που παραχώρησε οι οποίες δημιουργούν τρύπα στα δημόσια οικονομικά. Κάτι το οποίο απορρίπτουμε κατηγορηματικά.

Παραθέτουμε αυτούσιο το μέρος της ανακοίνωσης του ΔΗΣΥ που αφορά τον «Φ»: «Η κυβέρνηση – μέσω δημοσιευμάτων – παρουσιάζει τις φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους €200 εκ που η ίδια πανηγυρικά εξήγγειλε ως «τρύπα» στα δημόσια ταμεία και απαιτεί ως «αντάλλαγμα» την παραχώρηση νομοθετικών υπερεξουσιών τις οποίες παρουσιάζει ως «μέτρα κατά της φοροδιαφυγής».

Αγαπητά στελέχη κλπ του ΔΗΣΥ, όταν δεν έχετε επιχειρηματολογία για να κάνετε αντιπολίτευση, να μην χρησιμοποιείτε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως αποδιοπομπαίο τράγο. Δεν περιμένουμε κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση για να μας υποδείξει τι θα γράψουμε.

Το χθεσινό ρεπορτάζ στηρίζεται στη μελέτη του Πανεπιστήμιου Κύπρου η οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στους επαγγελματικούς φορείς στο Προεδρικό. Δεν είμαστε τα παπαγαλάκια κανενός.

Συνεπώς, το χθεσινό ρεπορτάζ στηρίζεται σε στοιχεία, αριθμούς, προτάσεις αλλά και στην σχετική μελέτη. Εμείς κάνουμε δημοσιογραφία που στηρίζεται σε τεκμήρια και θέσεις. Θα ήταν καλό τα κόμματα να αφήνουν εκτός της αντιπαράθεσης τα ΜΜΕ, καθώς οι δημοσιογράφοι απλώς κάνουν την δουλειά τους…

Ε.ΠΑ