Είναι, λένε κάποιοι, δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης το να αμφισβητείται ο Αυξεντίου, η ΕΟΚΑ και τελικά ότι συμφέρει ένα συγκεκριμένο αφήγημα.

Αυτοί οι κύκλοι που θεωρούν ως δικαίωμά τους να εκφράζονται κατ’ αυτό τον τρόπο είναι οι ίδιοι που αναθεματίζουν όποιον αμφισβητήσει τον Μακάριο!

Είναι αυτοί που δεν επιτρέπουν σε κανένα να αμφισβητήσει τον Μακάριο και τα όσα πρέσβευε και κυρίως για το πως κυβέρνησε τον τόπο μέχρι και το 1974.

Αυτοί που είναι σπουδαίοι ερευνητές γιατί αλήθεια δεν έψαξαν ποτέ και δεν έγραψαν οτιδήποτε για το τι επικρατούσε στην Κύπρο την περίοδο του Μακαρίου και πως ο ίδιος επέβαλλε ακόμα και το ποιοι θα εκλέγονταν στην Βουλή.

ΑΠΙΜ