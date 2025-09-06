Όταν ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πήγε στη Βουλή για τη συζήτηση των ζητημάτων που προέκυπταν από τη φονική πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό, σχεδόν χλευάστηκε από ορισμένους, γιατί μίλησε για “ασύμμετρη απειλή” από εμπρηστές. Ο άνθρωπος με την πείρα που κουβαλά και αυτά που βλέπει, έχει γνώση για το κατά πόσον πυρκαγιές που ξεσπούν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή συχνά πυκνά στον ίδιο τόπο, δεν ξεσπούν από μόνες τους.

Προχθές ξέσπασε φωτιά στο δάσος Τροόδους. Πολίτης που την αντελήφθηκε την έσβησε πριν επεκταθεί. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε στερεό πετρέλαιο. Άρα, το μόνο σίγουρο είναι πως δεν ξέσπασε τυχαία. Το να μην δίνεις σημασία σε αυτά που λέγουν οι ειδικοί δεν εξυπηρετεί τίποτε. Δεν χρειάζεται να καεί ολόκληρη η Κύπρος για να ευαισθητοποιηθούμε. Η συσσώρευση πολλών αποτσίγαρων σε ένα τόπο που ξέσπασε φωτιά, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Κάτι δείχνει που οι ειδικοί το βλέπουν. Νομίζω.

ΜΙΧ.