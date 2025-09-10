Στους ρυθμούς της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ θα αντηχήσει το 2026 ακόμη και το φεστιβάλ όπερας της Πάφου, το μοναδικό στο είδος του που έχουμε στην Κύπρο.

Για πρώτη φορά από το 1999 που ιδρύθηκε ο θεσμός οι παραστάσεις μπροστά από το μεσαιωνικό κάστρο στο λιμανάκι δεν θα διεξαχθούν το πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, αλλά το τελευταίο του Ιουνίου, προκειμένου να συμπίπτουν με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του εξαμήνου.

Αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος ο δήμαρχος Πάφου στον χαιρετισμό του, πριν από τις δύο παραστάσεις της «Κάρμεν». Σχεδόν αναμενόμενο. Δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε μέχρι και τις… χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του 2026 να διεξάγονται πρόωρα κατά ένα εξάμηνο προκειμένου να αβγατίσουμε περαιτέρω το πρόγραμμα.

Γ. Σαβ.