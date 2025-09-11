Αυτό που εκτυλίσσεται στη Βουλή με τη συζήτηση του πακέτου νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας και τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, είναι άνευ προηγουμένου. Για πρώτη ίσως φορά, ο Γενικός Εισαγγελέας που είναι εξ ορισμού ο νομικός σύμβουλος του κράτους, να βρίσκεται εν αντιθέσει με την Κυβέρνηση. Ο Γιώργος Σαββίδης τάχθηκε κατά των αλλαγών θεωρώντας τες ως αντισυνταγματικές, ενώ υπάρχει η γνωμάτευση συνταγματολόγων περί του αντιθέτου. Στα νομικά πάντα έτσι γίνεται. Υπάρχουν δυο διαφορετικές ερμηνείες και ακόμη και αυτοί που καλούνται να ξεδιαλύνουν τα πράγματα, διχάζονται.

Το ζήτημα είναι πού θα βγάλει όλη αυτή η συζήτηση, αφού κόμματα το ξανασκέφτονται και ας μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται τα 2/3 των βουλευτών για να περάσουν. Το κρατούμενο είναι ένα: Η νυν ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας με τις αποφάσεις της έφερε τις παρούσες αλλαγές, συν τα όσα επιβάλλει το κράτος δικαίου.

ΜΙΧ.