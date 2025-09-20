Η πολύωρη συνεδρία των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών την Πέμπτη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό αποκάλυψε, για ακόμη μία φορά, το εγγενές πρόβλημα του κυπριακού κράτους. Διαχειριζόμαστε τις καταστροφές αφού συμβούν, με ενέργειες που χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις, γραφειοκρατία, έλλειψη σχεδίου και αποσπασματική προσέγγιση.

Το θετικό είναι ότι η διαδικασία αποζημιώσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο: 689 από τις 714 εκθέσεις έχουν αξιολογηθεί, έχει ξεκινήσει η υπογραφή αποδοχής αποζημιώσεων και έχουν καταβληθεί επιδόματα. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι οι κρατικοί μηχανισμοί συνεργάζονται με ασφαλιστικές και τράπεζες για να καλυφθούν ενδεχόμενα χρηματοδοτικά κενά. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα τι θα γίνει με τους πολίτες που παρά τις ασφάλειες έμειναν ουσιαστικά άστεγοι και με δανειακές εκκρεμότητες.

Το βασικό ερώτημα που προέκυψε σε προηγούμενες συνεδρίες είναι κατά πόσο θα περιμένουμε την επόμενη φυσική καταστροφή για να αναγνωρίσουμε και πάλι την ανάγκη για ενιαίο, μακροπρόθεσμο σχέδιο πρόληψης και αποκατάστασης, ή επιτέλους θα δράσουμε εγκαίρως;

Η απάντηση δόθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. Τώρα αυτό που απομένει είναι η υλοποίηση της απόφασης με στόχο να υπάρχει ένας αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Α.Ν.