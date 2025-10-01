Μέσα στον κυκεώνα των ειδήσεων που συνήθως αφορούν δυσάρεστα του αστυνομικού δελτίου, ανούσιες κόντρες κομματικής και πολιτικής φύσεως και οικονομικά ζητήματα, πέρασε στο ντούκου μια σημαντική παρέμβαση της γυναίκειας οργάνωσης ΠΟΓΟ Πάφου για το θέμα της έμφυλης βίας.

Η οργάνωση θέτει θέμα λειτουργίας και στην Πάφο του «Σπιτιού της Γυναίκας», δομή τονίζει ζωτικής σημασίας ως προς την ολιστική αντιμετώπιση της κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Δυστυχώς, η ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς τις κακοποιημένες γυναίκες, έχει αυξητική τάση, επισημαίνει η ΠΟΓΟ. Και η λειτουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» στην επαρχία Πάφου, είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, όπως παράλληλα και η παροχή υπηρεσιών και σε θύματα άνδρες, ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, και άλλους, που αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον τους.

Ντόρα