Παρά τη ζωτική σημασία των φραγμάτων για την υδροδότηση και την οικονομία της Κύπρου, η Υπηρεσία Ασφάλειας Φραγμάτων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που επιβαρύνει τον έλεγχο και την ασφάλεια των μεγάλων ταμιευτήρων της χώρας.

Η ασφάλεια των φραγμάτων έχει διπλή σημασία: αφενός αφορά άμεσα τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, αφετέρου αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής και υδρευτικής επάρκειας της χώρας.

Το Τμήμα, διαχρονικά, αξιοποιεί στο έπακρο τα μέσα που διαθέτει, ωστόσο οι προκλήσεις είναι αυξανόμενες και απαιτούν στοχευμένη ενίσχυση του προσωπικού.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Φραγμάτων δημιουργήθηκε το 2022 και, για μεγάλο χρονικό διάστημα, λειτουργούσε με μόλις ένα άτομο, την Προϊστάμενη της Υπηρεσίας. Το 2024, κατόπιν σχετικής οδηγίας της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ξεκίνησε σταδιακή στελέχωση. Σήμερα, η υπηρεσία διαθέτει: 1 Εκτελεστικό Μηχανικό, 1 Τεχνικό, 1 Επιστάτη, 2 Εργατοτεχνίτες. Επίσης, παρέχεται κατά περίπτωση στήριξη από ηλεκτρομηχανολόγους του Τμήματος.

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης, που είχε επιδεινωθεί από την οικονομική κρίση και το πάγωμα θέσεων από το 2012, βρίσκεται πλέον σε τροχιά επίλυσης. Σημαντική είναι η ενίσχυση του υδατικού προϋπολογισμού από 32% το 2024 σε 38% το 2025, επιτρέποντας τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της τεχνικής ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας των υποδομών.

Α.Ν.