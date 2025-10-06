Μετά τα όσα καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου, στο οποίο ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα τίναξε στον αέρα την εύρυθμη λειτουργία του, η ΠΟΕΔ βγαίνει μπροστά καλώντας το υπουργείο Παιδείας όπως άμεσα προχωρήσει σε ελέγχους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι παιδιά και προσωπικό Δημόσιων Σχολείων, φοιτούν και εργάζονται σε ασφαλές περιβάλλον.

«Ο έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες και η καθεχρονική πιστοποίηση της καταλληλόλητας των χώρων όπου φοιτούν και εργάζονται καθημερινά χιλιάδες παιδιά και εργαζόμενοι, επιβάλλεται. Εν έτει 2025 είναι απαράδεκτο να διεκδικούμε το αυτονόητο και να τίθεται καθημερινά υπό αμφισβήτηση το βασικό: Η ασφάλεια ό,τι πολυτιμότερου έχουμε ως κοινωνία, των παιδιών μας», αναφέρει η ΠΟΕΔ σε ανακοίνωσή της.

ΛΙΑ