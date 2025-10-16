Δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις μετά τη λύση του… μυστηρίου των ημερών για τα δύο οχήματα που παρέμειναν κολλημένα για μια βδομάδα στη μεγάλη αλυκή της Λάρνακας, τα οποία ουκ ολίγοι έσπευσαν να φωτογραφήσουν από κοντά. Τα αυτοκίνητα, που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη, έγιναν αστραπιαία viral, αφού όλοι αναρωτιούνταν για ποιο λόγο μπήκαν στην αλυκή.

Αυτό που είχε γίνει γνωστό ήταν πως μπήκε ένας οδηγός με ιδιωτικό όχημα, το οποίο κόλλησε στις λάσπες και έπειτα μπήκε δεύτερος για να τον βγάλει και έμεινε κι αυτός. Μόλις χθες, ωστόσο, μαθεύτηκε ο λόγος που ο πρώτος οδηγός εισήλθε στην αλυκή. Τους είπε πως ήθελε να βγάλει καλύτερη φωτογραφία του… ηλιοβασιλέματος.

Μια φωτογραφία που θα του κοστίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, αφού πέραν από το πρόστιμο πρέπει να πληρώσει και την πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση απομάκρυνσης των οχημάτων. Αυτό να το γνωρίζουν όσοι αχαρακτήριστοι θα επιχειρήσουν ξανά να μπουν με οχήματα στον υγροβιότοπο, που αποτελεί εθνικό πλούτο.

Ν.Χ