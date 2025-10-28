Η διαρροή φωτογραφιών από τη σορό του δολοφονηθέντος Σταύρου Δημοσθένους μέσα από το νεκροτομείο, πριν ακόμη αρχίσει η διαδικασία των ιατροδικαστών, αποτελεί πράξη απόλυτης ασέβειας τόσο προς τη μνήμη του θύματος όσο και προς την οικογένειά του. Πρόκειται για μια ντροπή που δεν συνάδει με μια κοινωνία που θέλει να λέγεται πολιτισμένη και με ένα κράτος δικαίου που οφείλει να προστατεύει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, ακόμη και μετά θάνατον.

Η έρευνα που διεξάγει η Αστυνομία, ύστερα από καταγγελία που υπέβαλε το υπουργείο Υγείας, για τον εντοπισμό του προσώπου που προέβη στη φωτογράφηση και διαρροή του υλικού είναι απολύτως αναγκαία. Η διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών, αλλά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Η κοινωνία απαιτεί σεβασμό, διαφάνεια και ευαισθησία. Οποιαδήποτε παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη.

Α.Ν.