Η αυτοχειρία του 15χρονου Στυλιανού το 2019 που έφερε προ των ευθυνών της την Πολιτεία και την κοινωνία της Κύπρου, μάλλον ξεχάστηκε. Τότε φωνάξαμε, διαδηλώσαμε, κάναμε αυτοκριτική και εκστομίσαμε βαριές κουβέντες… Λίγα χρόνια μετά, όμως, αρχίσαμε όλοι να έχουμε πρόβλημα μνήμης. Τόσο υποκριτές είμαστε. Οι διώξεις ασκήθηκαν το 2021 κι ακόμα δεν άρχισαν οι ακροαματικές διαδικασίες των δυο υποθέσεων που καταχωρίσθηκαν. Ο «Φ» στις 24/10 έφερε στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για την μια εξ αυτών με κατηγορούμενα 11 πρόσωπα, τους γονείς του παιδιού και εννέα λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι την εκδίκαση).

Επιχειρώντας να διαπιστώσουμε γιατί δεν περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο μέλη της Αστυνομίας, μάθαμε και δημοσιεύσαμε ότι λοχίας της Αστυνομίας κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, αλλά έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία. Πάντως, από την στιγμή που το πόρισμα της έρευνας της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «άδειαζε» την Αστυνομία (ο αστυνομικός σταθμός Πέρα Χωρίου είχε 20 αναφορές και μια καταδίκη του πατέρα για βία απέναντι στο ανήλικο Στυλιανό) δεν περιμέναμε να έχουμε ποινικά υπόλογο μόνο έναν λοχία. Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες; Μόνο ένας υπαξιωματικός καλείται να σηκώσει το βάρος μιας ενδεχόμενης καταδίκης; Διοικητική έρευνα στην Αστυνομία είχε γίνει; Ερωτήματα που ψάχνουν απάντηση…

Φ.Μ.