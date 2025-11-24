Δεν ξέρουμε, τελικά, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση γύρω από τη συνωνυμία υποψηφίων σε ψηφοδέλτιο για τις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει ζήτημα που θα πρέπει να επιλυθεί. Το παράδειγμα με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, και τον αριστίνδην υποψήφιο του κόμματος, πρώην βοηθό αρχηγό Αστυνομίας, Δημήτρη Δημητρίου, είναι χαρακτηριστικό.

Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, διότι υπάρχει θέμα και είναι άδικο και για τους υποψήφιους και για τους ψηφοφόρους. Οι πρώτοι, για να μην πέσουν θύματα της όποιας σύγχυσης, και οι δεύτεροι, για να ξέρουν ποιον ψηφίζουν. Εκτός, βέβαια, κι εάν κάποιοι θα ήθελαν να μπερδευτούν οι ψηφοφόροι με τη συνωνυμία των υποψηφίων.

Φ.Δ.