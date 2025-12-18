Την ώρα που τα θύματα σε οδικές συγκρούσεις αυξάνονται μέρα με τη μέρα, οι βουλευτές «σταύρωσαν» το κονδύλι που θα επιτρέπει τη λειτουργία της photoradar list, δηλαδή της λίστας με όσους δεν έχουν παραλάβει τα εξώδικά τους από τις κάμερες. Πρόθεση της Αστυνομίας είναι όπως η λίστα αυτή εφαρμοστεί στα οδοφράγματα και στους αστυνομικούς σταθμούς και όχι στα αεροδρόμια όπως ήταν οι αρχικές σκέψεις.

Τώρα με το «σταύρωμα» του κονδυλιού θα αφήνουμε όσους καταγγέλθηκαν από τις κάμερες, να μπαινοβγαίνουν στα κατεχόμενα, να παίζουν στα παράνομα καζίνο αλλά να μένουν ανενόχλητοι στην περίπτωση που εκκρεμεί εναντίον τους εξώδικο. Ο άλλος οδηγός, ο ευσυνείδητος, που πλήρωσε το πρόστιμό του μπορεί και να θεωρηθεί κορόιδο. Οι δε Τ/κ που παρανομούν στις ελεύθερες περιοχές, δεν έχουν συνέπειες. Κι όλα αυτά για ένα γινάτι των βουλευτών με τις κάμερες που μυρίζει και λίγο εκλογές.

ΜΙΧ.