Μια γυναίκα 71 ετών παρασύρθηκε στον αυτοκινητόδρομο ενώ είχε σταθμεύσει το όχημά της στη λωρίδα ασφαλείας. Όταν γίνονται τέτοια θανατηφόρα σε αυτοκινητόδρομο που θεωρείται ασφαλής δρόμος, διερωτάσαι τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να μη συμβαίνουν τέτοια θανατηφόρα ατυχήματα.

Η κατάσταση με τα θανατηφόρα έχει ξεφύγει φέτος, αφού ήδη είμαστε τέσσερις νεκρούς περισσότερους από πέρσι και 11 από το 2023, που ήταν η καλύτερη χρονιά από πλευράς μείωσης θυμάτων στους δρόμους. Δεν είναι ώρα της ανάλυσης τώρα για το τι φταίει, αλλά θα πρέπει ο καθένας μας να αναλογιστεί τι παρανομίες κάνει όταν βρεθεί στο τιμόνι και να τις κόψει μαχαίρι. Κινητό, ταχύτητα, ζώνη, ακόμη και το γεγονός ότι δεν δείχνουμε αν θα στρίψουμε μπορεί να σταθεί αιτία για να χαθούν ζωές. Αν δεν αλλάξουμε συμπεριφορές, θα συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς.

ΜΙΧ.