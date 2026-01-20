Μετά το γνωστό περιστατικό στη Λάρνακα με τις συμπλοκές και τους πυροβολισμούς κάποιοι έπεσαν και πάλι από τα σύννεφα!

Αυτό που συνέβη ήταν απλώς θέμα χρόνου, γιατί η κατάσταση ήταν εδώ και μερικά χρόνια εκτός ελέγχου.

Όπως πέφτουν και από τα σύννεφα πολλοί γιατί η Αστυνομία δεν αντέδρασε στο συμβάν.

Αν όμως έβγαιναν οι αστυνομικοί και έκαναν το καθήκον τους σήμερα όλοι αυτοί θα φώναζαν για την αντίδραση της Αστυνομίας.

Αν αφήσουν την Αστυνομία ήσυχη να κάνει τη δουλειά της όπως ακριβώς πρέπει, τότε ανάλογα φαινόμενα μπορεί να εκλείψουν.

ΑΠΙΜ