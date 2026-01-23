Ο θεσμικός ρόλος των βουλευτών, είναι να ελέγχουν την εξουσία, να παρεμβαίνουν σε χρόνια προβλήματα και να αναδεικνύουν ζητήματα που συγκρούονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών.

Η παρέμβαση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου με πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν με υποτυπώδη έλεγχο από την Αστυνομία, ήταν καταλυτική. Αποτάθηκε στον ΟΑΣΕ, έγιναν υποδείξεις και τελικά οι αλλαγές ενσωματώθηκαν στην πρόταση νόμου που προωθείται στην Ολομέλεια. Ο νόμος αλλάζει χωρίς να επηρεάζεται κανένα δικαίωμα των πολιτών, με την Αστυνομία να έχει διακριτικό ρόλο χωρίς να επεμβαίνει και να διαλύει όποτε θέλει μιαν εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος των βουλευτών με καταλυτικές παρεμβάσεις να δίνουν λύσεις. Αναμένουμε πως αυτό θα γίνει και με το θέμα των αλλαγών στη Νομική Υπηρεσία.

ΜΙΧ.