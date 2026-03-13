Αποκαταστάθηκε το ζήτημα που είχε προκύψει με παραγνώριση υπαλλήλου του πρώην Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ), από το οποίο αποστερήθηκε προαγωγή.

Ο επηρεαζόμενος είναι πατέρας τριών παιδιών και υπέστη πριν από χρόνια αναπηρία λόγω προβλήματος στον σπόνδυλο που προέκυψε κατά την εργασία του στο ΣΥΛ. Του ανατέθηκαν καθήκοντα γραφείου λόγω αυτής της κατάστασης, ωστόσο, η προσφορά του δεν αμφισβητείτο.

Αρκεί να σημειώσουμε ότι ήταν αυτοεξυπηρετούμενος και μετέβαινε στην εργασία με το αυτοκίνητό του. Παρ΄όλα αυτά σε διαδικασία προαγωγών παραγνωρίστηκε, καθώς αναβαθμίστηκαν άτομα που είχαν προσληφθεί την ίδια περίοδο με τον επηρεαζόμενο, σε αντίθεση με τον τελευταίο που δεν προήχθη.

Το πρόβλημα «κληροδοτήθηκε» στον ΕΟΑ, στον οποίο υπάχθηκε το ΣΥΛ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Φ» από τον περασμένο Οκτώβριο, ακολούθησαν διαβήματα από τον δικηγόρο του Γιώργο Καραπατάκη και δυναμική επέμβαση από την Επίτροπο Διοικήσεως.

Εν τέλει η αδικία αποκαταστάθηκε με τον ΕΟΑ να ανταποκρίνεται και να αναβαθμίζει σε ωρομίσθιο τεχνίτη τον παραγνωρισμένο υπάλληλο.

Φ.Μ.