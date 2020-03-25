– Το σημείο εκκίνησης για τη συγγραφή του «Μια νύχτα ακόμη» ήταν κάποιο συγκεκριμένο συμβάν; Όλα ξεκίνησαν πέρσι στην Αριδαία λίγο μετά την παρουσίαση του βιβλίου μου «Μυρωδιά από σανίδι». Εκεί, βλέποντας αυτόν τον πανέμορφο τόπο, εμπνεύστηκα και σκέφτηκα να εντάξω την περιοχή σε μια ιστορία που ετοιμαζόμουν να γράψω. Συνήθως η πρώτη ιδέα αλλάζει πολύ κατά τη διάρκεια συγγραφής!



– Πώς θα συστήνατε το νέο σας βιβλίο σε κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτε για σας; Ένα βιβλίο οδηγός αισιοδοξίας. Ύμνος για τη ζωή. Ένα βιβλίο που χαρίζει ελπίδα. Μέσα από τις σελίδες του βλέπεις τη ζωή με άλλο μάτι. Μαθαίνεις πόσο πολύτιμη είναι και ότι δεν πρέπει να την αναλώνεις στα πρέπει και τα θέλω των γύρω σου. Πρέπει να ζεις με βάση τα όνειρά σου, όσο αυτό είναι εφικτό φυσικά, αλλά και να προσπαθείς να πολεμάς γι’ αυτό που σου αξίζει και σου αναλογεί. Ποτέ μην εγκαταλείπεις τον πόλεμο για τη ζωή γιατί κάθε ξημέρωμα είναι μια κερδισμένη μάχη.

– Είστε ένας γνωστός ηθοποιός. Θυμάστε τη στιγμή που έγινε η στροφή στη συγγραφή; Αν ανατρέξω στην παιδική μου ηλικία νομίζω ότι πρώτα υπήρξα συγγραφέας και μετά ηθοποιός. Τα πρώτα μου κείμενα τα έγραψα σε πολύ μικρή ηλικία χωρίς ποτέ να φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνω συγγραφέας.

– Η ιδιότητα του ηθοποιού έχει βοηθήσει στη συγγραφή ενός βιβλίου; Είναι αν θέλετε το ατού μου. Έχω ασχοληθεί με όλα τα είδη θεάτρου, αλλά κυρίως έχω καταπιαστεί με τα μεγάλα κείμενα των αρχαίων τραγικών, αλλά και τα μεγάλα θεατρικά έργα παγκοσμίως. Αυτό στο οποίο με βοηθάει όμως πολύ η υποκριτική είναι η ανάλυση των χαρακτήρων μου. Καθώς στην ουσία ερμηνεύω καθέναν απ’ αυτούς ξεχωριστά και υπερασπίζομαι τα θέλω του και τις ανάγκες του.

– Αλήθεια, από πού παίρνετε ιδέες για τα βιβλία σας; Από παντού. Η έμπνευση υπάρχει παντού τριγύρω μας φτάνει να έχεις την ικανότητα και τη διάθεση να την αντιληφθείς. Τα ταξίδια με εμπνέουν πολύ, οι άνθρωποι και ιστορίες τους, οι μουσικές, ο καιρός, ο χρόνος, αλλά και η καθημερινότητα. Αν ανοίξεις καθημερινά ένα ειδησεογραφικό site είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψεις ένα καινούργιο μυθιστόρημα. Οι ιστορίες που γράφει η ζωή δεν συγκρίνονται με κανένα μυθιστόρημα.

– ∆είτε τον εαυτό σας ως φάντασµα. Σε ποιου συγγραφέα την πλάτη θα θέλατε να έχετε σκύψει για να δείτε πώς δουλεύει; Του Μίλαν Κούντερα. Στα πρώτα του βιβλία.

– Αυτή την περίοδο ποιο βιβλίο διαβάζετε; Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι παραδίδω σε μερικές μέρες το νέο μου βιβλίο δεν έχω ιδιαίτερο χρόνο για να διαβάζω. Υπάρχει όμως στο κομοδίνο μου το βιβλίο του Πάνου Αμυρά «Τα λύτρα» το οποίο όποτε ξεκλέβω λίγο χρόνο διαβάζω. Και είναι συγκλονιστικό.

Εκδ. Διόπτρα

Σελ.: 336

Τιμή: €15,50

Φιλελεύθερα, 22.3.2020.