ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αμφιθέατρο «Unesco». Υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Δήμου Αμμοχώστου παρουσιάζεται στην Κύπρο για πρώτη φορά η αγγλική μετάφραση του ποιητικού έργου Αμμόχωστος Βασιλεύουσα, “Famagusta Regina”, του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Η μετάφραση έγινε από τον καθηγητή Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας κ. Γιάννη Μηλίδη, πρώην Λέκτορα Ελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Deakin, Μελβούρνης. Η παρουσίαση θα γίνει από την δρα Δήμητρα Δημητρίου Διδάκτωρ Συγκριτικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV). Ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης θα απευθύνει χαιρετισμό, 6μ.μ.

Λευκωσία. Πανεπιστήμιο Κύπρου Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, αίθουσα Β108. Παρουσίαση του βιβλίου “Μακάριος 1948-1959, η πολιτική ηγεμονία και η εξέλιξη προς τον αυταρχισμό”, του Μάριου Θρασυβούλου. Ομιλητές: Νίκος Περιστιάνης, κοινωνιολόγος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Universitas και Παναγιώτης Σταυρινίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 7μ.μ.

Λευκωσία, Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών. Ο Ηλίας Ηλία Χατζημιχαήλ, ένας από τους νεαρούς διαλεκτικούς ποιητές της γενιάς του, παρουσιάζει την ποιητική του συλλογή Κκεβλίτικη μου τραουθκιά: Ποιήματα, δίστιχα και τσ̆αττίσματα. Στην εκδήλωση, ο ίδιος ο ποιητής θα απαγγείλει ποιήματα και δίστιχα από τη συλλογή του. Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από μουσικό πρόγραμμα με τους Μιχάλη Κουλουμή (βιολί) και Κυριάκο Μαρκουλλή (λαούτο) 8μ.μ.

Λάρνακα, καφενείο «Ταχυδρομείο». Οι Εκδόσεις Αλμύρα και ο ποιητής Μιχάλης Π. Χριστοφίδης παρουσιάζουν τη δίγλωσση ποιητική συλλογή Σημειώσεις στο περιθώριο – Kenardaki Notlar, 7.30μ.μ. 99658683

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Μιτσερό, αμφιθέατρο Κωστής Διαμανού. Τιμητική εκδήλωση για τον εικαστικό Νίκο Κουρούσιη. Προβολή ταινίας για το έργο του Νίκου Κουρούσιη, μουσική από τον πιανίστα Σάββα Σάββα, 8π.μ. τηλ. 22633177

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Ριάλτο. Το Performing Silence σε καλλιτεχνική επιμέλεια Πέτρου Κονναρή είναι ένα καλλιτεχνικό πρότζεκτ που ερευνά πώς να ακούσεις μια διακριτική παρουσία που δεν είναι κραυγαλέα, να αφουγκραστείς μια ησυχία που συνήθως καλύπτεται από θόρυβο και ένταση. Συμμετέχουν Ελεάνα Αλεξάνδρου, ΓεωργίαΑνδρέου, Πασκάλ Καρόν, ΑθηνάΓεωργίου, Άννη Χούρη, Μαριλένα Κυριάκου, Κάλια Μαλιαλή, Αριάνα Μαρκουλίδου, Δέσποινα Μιχαηλίδου και Αλέξης Βασιλείου. 8.30μ.μ. www.rialto.com.cy, 77777745

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. «Τσετσέ» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου- Καρσερά 8.30μ.μ. 96147809, 20/9 Πανόραμα Δάλι.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Στα βήματα των Μεγάλων Εικαστικών» της γαλλο-κύπριας εικαστικού Michele Ansermet Papadopoulos. Μέχρι 30/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 1/11

Λεμεσός

Exhibit8 (25212171). Μάρτα Σκέντι «Formy». Μέχρι 30/9

Lumière (25 34 41 41). Έκθεση έργων τριών ζωγράφων της Κορνήλια Μπίερ, Ινέζ Ντραμίνεζ και Κάρμεν Κοζάρ. Μέχρι 7/10.

Eins (99 522977). «Mirrors everything, reflects nothing» του Σάββα Θεοφάνους. Μέχρι 14/10

Μορφή (99345474). Έκθεση του Φρίξου Παπαντωνίου. Μέχρι 28/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Άλωνα

Αίθουσα εκδηλώσεων «Ανδρέα Αργυρού». Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες από την εκκλησία της Παναγίας Κανακαριάς στην κατεχόμενη Λυθράγκωμη. Οι φωτογραφίες λήφθηκαν από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ μετά τη συντήρηση του μνημείου το 1970. Μέχρι 30/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: A Haunting in Venice, The Inseparables. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Nun II, Retribution, Oppenheimer, My Big Fat Greek Wedding, The Equalizer 3, Barbie, TMNT: Mutant Mayhem.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Ladybag & Cat Noir, Elemental, Gran Turismo, Meg 2 (RIO Nicosia Mall).