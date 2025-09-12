ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει την τελετή έναρξης με οπτικοακουστική περφόρμανς από το συγκρότημα x.ypno, animation από τον Γιώργο Τσαγγάρη και συζήτηση με τους Ντιέγκο Απαρίσιο και Νεφέλη Κεντώνη. Ακολουθεί η προβολή της ταινίας «Little Trouble Girls» της Ούρσκα Ντζούκιτς (Σλοβενία, Ιταλία, Κροατία, Σερβία, 2025), ένα αισθητηριακό coming-of-age δράμα. Εισιτήρια: more.com
ΧΟΡΟΣ
- Λεμεσός, Πλατεία του Κάστρου, 7μ.μ. Η Ομάδα Εν Δράσει/ Εύη Δημητρίου παρουσιάζει το έργο «ON AIR» που αντλεί έμπνευση από την καλλιτεχνική έρευνα της Εύης Δημητρίου και της ομάδας γύρω από την πολιτική της φροντίδας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 13/9 Μώλος Λεμεσού
- Λάρνακα, Εξέδρα Φοινικούδων, 12- 14 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. 18ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Χορωδιών και Μπαντών με περισσότερους από 1500 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό και με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτιστικών σχημάτων. Είσοδος ελεύθερη
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λεμεσός, 125 Space (25733994). Εγκαίνια: 6μ.μ. Την πρώτη της ατομική έκθεση στην Κύπρο με τίτλο «Siesta» πραγματοποιεί η καλλιτέχνιδα Χάνα Λούνεμπουργκ. Ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο συνδυασμό διαίσθησης, χρώματος και συναισθήματος στα έργα της. Διάρκεια: μέχρι 26 Νοεμβρίου
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Γεροσκήπου, Πλατεία, Φεστιβάλ Ιεροκήπια, 8μ.μ. «Άξιος Εστί»: Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του με τους Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρη Φανή και Κώστα Χατζηχριστοδούλου. Επόμενη: 14/9 Επισκοπειό, Πολιτιστική Σκηνή Μητρόπολης Ταμασού, 9μ.μ.
- Λευκωσία, Αυλή Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, 8.30μ.μ. Με το μουσικό σχήμα Monsieur Doumani και την παράσταση «PISSOURIN» πέφτει η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Faneromeni25. Είσοδος ελεύθερη
- Πολιτικό, Υπαίθριος Χώρος, 8μ.μ. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. «Έτσι μιλώ για σένα και για μένα». Μουσικό- αφηγηματική βραδιά αφιερωμένη στον έρωτα όπου η αφήγηση της Κάλιας Κίτσου συναντά τις αυθεντικές συνθέσεις του μουσικού σχήματος EUTOPIA, των Άγγελου και Νίκου Δούκα. Επόμενες: 20/9 Ανοιχτό Αμφιθέατρο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, 27/9 Κεντρική Πλατεία Αγρού
ΘΕΑΤΡΟ
- Καλό Χωριό Λάρνακας, Κοινοτικό Αμφιθέατρο, 7.15μ.μ. Μια πρωτότυπη εικαστική παράσταση κουκλοθεάτρου που βασίζεται στο κλασικό έργο του Αντουάν ντε Σεντ- Εξιπερί «Μικρός Πρίγκιπας» παρουσιάζεται σε τέσσερις κοινότητες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Κατερίνας Σταύρου και του Βιτόριο Πισακρόια. Επόμενη: 14/9 Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Ευρύχου
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις» της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9
Λάρνακα
- St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
- Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.