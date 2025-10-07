ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Isnotgallery (99569498). Εφτά Κύπριοι καλλιτέχνες – απόφοιτοι της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας συμμετέχουν στην έκθεση ‘‘The Modality and the Differences’’. Παρουσιάζουν έργα τους οι Σπύρος Αγαθού, Βασίλης Βασιλειάδης, Ελένη Κινδύνη, Ελίζα Πιερή, Γιάννης Σακέλλης, Πανίκος Τεμπριώτης και Ümit İnatçı. Εγκαίνια στις 7.30μ.μ. Μέχρι 31/10.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λάρνακα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Αμμόχωστος». Διάλεξη με θέμα «Οθόνες off – Βιβλία on! Από την οθόνη στη μάθηση: Ενίσχυση της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών» οργανώνει το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Εισηγήτρια: Δρ Νάσια Χαραλάμπους, Εκπαιδευτικός, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτικών, Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου και Επιστημονικά Υπεύθυνη Παιδικού Τμήματος Βρεφικής, Νηπιακής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας. 7.30μ.μ. 24657745-24817737

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου, 6.30μ.μ. Συναυλία «συναυλία Ecos de España» για την Εθνική Ημέρα της Ισπανίας. Μια βραδιά αφιερωμένη στις φωνές, τους ρυθμούς και τα χρώματα της Ιβηρικής, με τη χαρισματική σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη και τον βιρτουόζο κιθαριστή Σωκράτη Λεπτό, τη δεξιοτέχνη Νατάσα Χατζηανδρέου στα κρουστά και τον Δημήτρη Γιασεμίδης σε φλάουτο και τρομπόνι. Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος οδού Βασιλέως Παύλου 15. Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου παρουσιάζουν την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», στο πλαίσιο του Telethon. Μέχρι 6/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Dracula: A Love Tale (σκηνοθεσία Luc Besson, παίζουν Caleb Landry Jones, Christoph Valtz, Zoe Bleu), The Smashing Machine (σκηνοθεσία Benny Safdie, παίζουν Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader), Tin Soldier (σκηνοθεσία Brad Furman, παίζουν Scott Eastwood, Jamie Foxx, Nora Arnezeder), Avatar: The Way of Water (σκηνοθεσία James Cameron, παίζουν Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Ne Zha 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yu Yang).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄