ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, Μουσείο Πιερίδη (22128175). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Η έκθεση «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν», που συνδιοργανώνουν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου και το Μουσείο Πιερίδη, συγκεντρώνει έργα από διαφορετικές περιόδους της καλλιτεχνικής της διαδρομής, αναδεικνύοντας το εύρος και τη διαρκή εξέλιξη της εικαστικής της γλώσσας. Μέχρι 6/5 2027

ΠΟΙΗΣΗ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Υπαίθριος Χώρος ΧΩΔ 01. 6.30μ.μ. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Ινδό Νομπελίστα Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας, τιμώντας την 165η επέτειο γέννησής του (7 Μαΐου 1861 – 7 Αυγούστου 1941) με τελετή και απαγγελία ποίησης.

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Σεβέρειος Βιβλιοθήκη, 7–8 Μαΐου. Το συνέδριο με τίτλο «Reading and Writing In and Between Languages: The Dynamics of Multilingual Literary Creation» διοργανώνεται από το Κέντρο Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών σε συνεργασία με το Γιαγκιελόνιο Πανεπιστήμιο και φέρνει στην Κύπρο κορυφαίους ερευνητές από όλη την Ευρώπη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Λάρνακα, Αίθουσα Αλληλοδιδασκαλείου Αγίου Λαζάρου. 6–8 Μαΐου. Σε σημείο συνάντησης εκπροσώπων από ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτιστική σκηνή μετατρέπει τη Λάρνακα η 16η συνδιάσκεψη του Culture Next Network, που διεξάγεται για πρώτη φορά στο νησί, με διοργανωτή τον Οργανισμό Λάρνακα 2030. Οι θεματικές εστιάζουν σε πολιτικές στήριξης του πολιτιστικού τομέα, καθώς και σε εμπειρίες καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τέχνης ως εργαλείου ανθεκτικότητας, έκφρασης και κοινωνικής συνοχής. Ανοιχτή στο κοινό: Πέμπτη 7 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη (Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά).

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον. Τέσσερις αυθεντικές, ταινίες μάς ταξιδεύουν από τα άγρια τοπία της Παταγονίας μέχρι τα εμβληματικά βράχια του Yosemite. Οι προβολές γίνονται στο πλαίσιο του Mountains on Stage, του διεθνούς φεστιβάλ ορεινού κινηματογράφου που εδώ και 13 χρόνια ταξιδεύει σε περισσότερες από 20 χώρες και έρχεται για πρώτη φορά στη Λευκωσία. Εισιτήρια: Nicosia – Mountains on Stage Summer Edition 2026 – Billetweb

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΟΡΟΥ

Πάφος, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου. 9:00 – 12:00. Η 1η Ημερίδα Χορού με τίτλο: «Όταν τα παιδιά χορεύουν…ζωντανεύει η παράδοσή μας» τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία James Cameron, Billie Eilish με τους Billie Eilish, Finneas O’Connell, Andrew Marshall), The Sheep Detectives (σκηνοθεσία Kyle Balda, με τους Hugh Jackman, Bret Goldstein, Patrick Stewart), Hokum (σκηνοθεσία Damian McCarthy, με τους Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot), Mortal Kombat II (σκηνοθεσία Simon McQuoid, με τους Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee), That Time I got Reincarnated as a Slime – The Movie: Tears of the Azure Sea (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yasuhito Kikuchi, Austin Sisk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8, 9, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com