Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στερέωσης του περιβόλου του ταφικού μνημείου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας έδωσε στη δημοσιότητα φωτορεαλιστική απεικόνιση του μουσείου.

Οι εργασίες συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού με την υλοποίηση των διαδρομών και των υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, καθώς και με την ανέγερση του μουσειακού και τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση εξωτερικής άποψης του κτηρίου από βορειοδυτικά.

Προηγήθηκε η πλήρης ωρίμανση του συνόλου των μελετών: αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής, υποδομών υποδοχής επισκεπτών και μουσειακού χώρου, μουσειολογικής και μουσειογραφικής για την έκθεση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα €10 εκατ. και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας- ΕΣΠΑ 2021-2027 και εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι ο Τύμβος Καστά αποτελεί «ένα μνημείο εμβληματικό, μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας και σημασίας», που χρήζει «ενιαίας ολιστικής προσέγγισης -τύμβος, κυκλικός περίβολος και μνημειώδες ταφικό μνημείο-, ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη προστασία του και να καταστεί επισκέψιμο».

Άποψη του Τύμβου Κάστα στην Αμφίπολη.

Η κατασκευή του εκθεσιακού χώρου συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των σχεδιαζόμενων υποδομών υποδοχής επισκεπτών. Εξ αιτίας της ιδιαιτερότητας του μνημείου, ο εκθεσιακός χώρος καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επισκεπτών, και συγχρόνως να ρυθμίσει τη ροή της επίσκεψης στον Τύμβο, καθώς, λόγω του περιορισμένου χώρου του, θα επιτρέπεται η επίσκεψη ανά μικρές ομάδες.

Σύμφωνα με την αρμόδια Υπουργό, στον εκθεσιακό χώρο, που ακολουθεί τις αρχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και βιοκλιματικής προσέγγισης, στόχος είναι ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει τα σημαντικά ευρήματα του μνημείου, να κατανοήσει συνολικά το χώρο, μέσα από ψηφιακές εφαρμογές και να βρει υποδομές για την εξυπηρέτησή του και την ευχάριστη παραμονή του στον αρχαιολογικό χώρο.

Διάγραμμα χωροθέτησης εκθεσιακού χώρου Τύμβου Καστά.

Σκοπός της μελέτης προσβασιμότητας και βελτίωσης των υποδομών είναι η προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάδειξη των αξιών του συγκεκριμένου μνημειακού χώρου, η εξασφάλιση της ενοποίησης και της επισκεψιμότητας των μνημείων αλλά και της πρόσβασης σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία.

Τμήμα του περιβόλου του Τύμβου Καστά που αναδεικνύεται με εργασίες συντήρησης για τη δημιουργία περιπάτου.

Η χωροθέτηση του εκθεσιακού χώρου του Τύμβου Καστά λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον επισκέπτη, αλλά και για τη διατήρηση του ιστορικού περιβάλλοντος του μνημείου, που παραμένει αλώβητο από νέες ορατές κατασκευές.

«Το ενδιαφέρον του κοινού για το συγκεκριμένο μνημείο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και το έργο, το οποίο έχει αναλάβει να εκτελέσει το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι μόνον θα προστατεύσει και θα αναδείξει το μνημείο, αλλά θα ενδυναμώσει το ενδιαφέρον και τη ροή των επισκεπτών και για τον ευρύτερο εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης» σημείωσε η Λ. Μενδώνη.

Υποδομές υποδοχής επισκεπτών και προσβασιμότητας

Φωτορεαλιστική απεικόνιση εξωτερικής άποψης του κτηρίου από βόρεια.

Οι υποδομές υποδοχής και πληροφόρησης του κοινού (διαδρομές επισκεπτών, πλατώματα θέασης, χώρος στάθμευσης, υποδομές υποδοχής και εξυπηρέτησης, έκθεση ευρημάτων, ψηφιακές εφαρμογές) προβλέπεται να προσφέρουν στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία του μνημείου σε συνδυασμό με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο της Αμφίπολης.

Η διαδρομή των επισκεπτών αναπτύσσεται περιμετρικά σε ικανή απόσταση από τον περίβολο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή θέαση του μνημειακού συνόλου του τύμβου, η κατανόηση της σχέσης του με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης και τον ποταμό Στρυμόνα.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση εκθεσιακού χώρου.

Η διαδρομή συνδέεται οργανικά με τον εκθεσιακό χώρο του Τύμβου Καστά, ενώ κλάδος της οδηγεί τους επισκέπτες στην είσοδο του ταφικού μνημείου. Ένας άλλος κλάδος της διαδρομής με μορφή διαμορφωμένου μονοπατιού οδηγεί στον Μακεδονικό Τάφο ΙΙΙ, ο οποίος συντηρείται, αναδεικνύεται και εντάσσεται στην ευρύτερη διαμόρφωση του επισκέψιμου χώρου, δημιουργώντας ένα σύνολο ολιστικής εμπειρίας επίσκεψης.

Το έργο ανάδειξης του Τύμβου Καστά αποσκοπεί στην κατανόηση και στην αποδοχή του μνημείου για όλους αδιακρίτως, καθώς το μνημείο καθίσταται προσβάσιμο και «ανοικτό» σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Εκθεσιακός χώρος Τύμβου Καστά

Φωτορεαλιστική απεικόνιση εκθεσιακού χώρου.

Βασικός άξονας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι η εναρμόνιση του κτηρίου με το φυσικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό το κτίσμα προβλέπεται να είναι υπόσκαφο στο μεγαλύτερο τμήμα του, με ορατή την κύρια όψη του προς το μνημείο.

Ο εκθεσιακός χώρος συνδέεται οργανικά με τις διαδρομές των επισκεπτών πέριξ του μνημείου και τοποθετείται επί της κυκλικής διαδρομής που περιβάλλει τον τύμβο, σε άμεση γειτνίαση με το μνημείο. Η προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον επιτυγχάνεται και με την ενεργειακή προσέγγιση του σχεδιασμού, με σκοπό το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μετά την επίσκεψη του ταφικού μνημείου και ακολουθώντας τμήμα της κυκλικής διαδρομής, ο επισκέπτης συναντά τον εκθεσιακό χώρο, ο οποίος του αποκαλύπτεται πάνω στην πορεία του, ως μία καμπύλη διαμπερής στοά.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση εκθεσιακού χώρου.

Στον εκθεσιακό χώρο προβλέπεται να στεγαστούν τα αρχιτεκτονικά μέλη, που, σήμερα, φυλάσσονται και συντηρούνται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης και τα οποία δεν δύνανται να επανατοποθετηθούν στο μνημείο- όπως η θύρα του ταφικού θαλάμου, η γραπτή ζωφόρος του ταφικού προθαλάμου, τμήματα από τα άνω άκρα των «καρυατίδων» κ.ά.

Στόχο της αρχαιολογικής έκθεσης αποτελεί η προβολή του ιδιαίτερου χαρακτήρα και του ειδικού ιστορικού ρόλου του μνημειακού συνόλου του Τύμβου Καστά. Λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητας του μνημείου, η μόνιμη έκθεση καλύπτει τις ανάγκες ευρύτατου φάσματος επισκεπτών, παρέχοντας μια συνολική εικόνα των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μνημείου. Συγχρόνως καλείται να παίξει το ρόλο του πολλαπλασιαστή της εμπειρίας του επισκέπτη, αλλά και της διαχείρισης του ρυθμού επίσκεψης στον Τύμβο.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση του αποκατεστημένου τμήματος του μαρμάρινου περιβόλου.

Η έκθεση δομείται σε τρία τμήματα: