Η σειρά «Ponies» του Peacock είναι μια κομψή, υψηλού κινδύνου βουτιά στον Ψυχρό Πόλεμο, που ανταλλάσσει τον σκληρό ρεαλισμό με μια γρήγορη, χαρακτήρο-κεντρική περιπέτεια.

Με φόντο τη Μόσχα του 1977, η σειρά ακολουθεί τις Μπι (Εμίλια Κλαρκ) και Τουίλα (Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον), δύο γραμματείς στην Αμερικάνικη πρεσβεία, των οποίων οι ζωές καταστρέφονται όταν οι σύζυγοί τους, πράκτορες της CIA, πεθαίνουν σε ένα μυστηριώδες αεροπορικό δυστύχημα. Αρνούμενες να δεχτούν την επίσημη εκδοχή, αυτά τα «πρόσωπα μη ενδιαφέροντος» (PONIes-ακρωνύμιο του Persons Of No Interest) εκμεταλλεύονται την αορατότητά τους για να μεταμορφωθούν από παραμελημένες συζύγους σε μυστικές πράκτορες.

Η σειρά βασίζεται στην έντονη χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστριών. Η Κλαρκ προσφέρει μια λεπτή ερμηνεία ως Μπι, μια ακαδημαϊκός που ακολουθεί τους κανόνες και οι σλαβικές ρίζες της της παρέχουν πρόσβαση στα μυστικά της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ η Ρίτσαρντσον λάμπει ως η αυθάδης και πολυμήχανη Τουίλα. Η συνεργασία και η φιλία τους είναι η καρδιά της σειράς, που στηρίζει την αφήγηση ακόμα κι όταν η λογική της κατασκοπείας γίνεται αδύναμη.

Αν και η πλοκή περιστασιακά παρουσιάζει «προβλήματα πιθανότητας» —όπως οι χαρακτήρες που μιλούν αγγλικά δυνατά στους δρόμους της Μόσχας— τα συναισθηματικά διακυβεύματα και η αναζήτηση των γυναικών για έναν σκοπό κρατούν την ιστορία ζωντανή.

Οπτικά και ακουστικά, το Ponies είναι ένα ονειρικό ταξίδι στη δεκαετία του 1970. Το σκηνογραφικό σχεδιασμό κυριαρχούν τα μακριά παλτά και η vintage αισθητική, ενώ το soundtrack περιλαμβάνει επιτυχίες των Fleetwood Mac και Boney M. Κάθε επεισόδιο έχει τίτλο εμπνευσμένο από τα τραγούδια που καθορίζουν τη διάθεσή του. Αν και δεν έχει την ιδεολογική αυστηρότητα του The Americans, ξεχωρίζει ως ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ που διερευνά τον ανθρώπινο πόνο και τη δυνατότητα επανεκκίνησης. Η ιστορία των οκτώ επεισοδίων κορυφώνεται σ’ ένα φρενήρες φινάλε γεμάτο ανατροπές, που αφήνει αρκετές εκκρεμότητες, απαιτώντας πρακτικά μια δεύτερη σεζόν.

Τελικά; Αξίζει να το δείτε. Μια διασκεδαστική, γρήγορη κατασκοπευτική περιπέτεια που αποδεικνύει ότι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στο δωμάτιο είναι συχνά αυτός που επιλέγετε να αγνοήσετε.

Ελεύθερα, 22.2.2026