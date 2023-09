Tην επίσημη έναρξη του έργου «Building Community – Art for Social Action» (Τέχνη για κοινωνική δράση – ΤΚΔ) ανακοίνωσαν οι μη-κερδοσκοπικοι οργανισμοί Visual Voices, Civil Society Initiative και το Management Center of the Mediterranean.

Το ΤΚΔ, το οποίο κατέστη δυνατό χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Βοήθειας για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, έχει σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη σημαντικού αντίκτυπου στις κοινότητες της Κύπρου. Το έργο ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου 2023 και προβλέπεται να συνεχιστεί για 24 μήνες.

Το ΤΚΔ θα διοργανώσει ευκαιρίες πρακτικής μάθησης μέσω ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων στα οποία οι συμμετέχοντες θα είναι δικαιούχοι σημαντικών επιχορηγήσεων που θα παρέχονται από το έργο. Τα εργαστήρια θα εξοφλήσουν τους συμμετέχοντες με δεξιότητες, γνώσεις και δίκτυα, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν την τέχνη ως δυναμικό εργαλείο για τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στις κοινότητές τους.

Με την προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων, τo έργο ΤΚΔ στοχεύει στην ενθάρρυνση της Κοινωνίας των Πολιτών να εμπλακεί αποτελεσματικά με καλλιτέχνες και το κοινό, έτσι ώστε και να δρομολογηθούν μόνιμες και ουσιαστικές συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή καλλιτεχνών και δημιουργών σε κοινωνικά δεσμευμένες πρακτικές, έχει σκοπό στην προώθηση μιας κουλτούρας ενότητας και συνεργασίας στην Κύπρο.

«Η τέχνη έχει την ικανότητα να έρχεται αντιμέτωπη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που υφίστανται στις κοινότητες. Η εγγενή σχέση μεταξύ της τέχνης και της κοινωνίας έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Αυτό ξεπερνά τις απλές αλλαγές στην αντίληψη και τη νοοτροπία των ανθρώπων. Ενδυναμώνει και επιτρέπει στα μέλη της κοινότητας να συμμετέχουν ενεργά σε μετασχηματιστικές διαδικασίες» σχολίασε η Ελένη Αγκαστινιώτου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Visual Voices.

Το έργο ΤΚΔ επιδιώκει την επίτευξη τεσσάρων βασικών στόχων.

Πρώτον, να ενδυναμώσει τις τοπικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ), τους ακτιβιστές και τους καλλιτέχνες παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να προωθήσουν θετική κοινωνική αλλαγή μέσω καλλιτεχνικών δράσεων.

Δεύτερον, το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση κοινωνικών δράσεων ενισχύοντας τις φωνές των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσω δημιουργικών εκφράσεων, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχικότητα.

Τρίτον, στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιων φορέων, επιτρέποντας κοινές πρωτοβουλίες για την κοινωνική βελτίωση.

Τέλος, το έργο προωθεί τον διάλογο για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα μέσω της τέχνης, ενθαρρύνοντας εποικοδομητικές συζητήσεις που οδηγούν σε τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και αλλαγές πολιτικής.

Η τέχνη ως μεταμορφωτική δύναμη

Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και τη συλλογική δράση, το έργο ΤΚΔ οραματίζεται μια Κύπρο όπου η τέχνη θα αποτελεί μεταμορφωτική δύναμη, οδηγώντας την κοινωνία προς ένα πιο αρμονικό και δίκαιο μέλλον. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιδιώκεται η ενδυνάμωση ατόμων και οργανισμών να αξιοποιήσουν τις τέχνες ως εργαλείο για κοινωνική αλλαγή