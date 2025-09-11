Η Έλενα Χριστοδουλίδου θα προεδρεύσει στη Διεθνή Κριτική Επιτροπή του 72ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Μικρού Μήκους Βελιγραδίου (Martovski Festival), που θα διεξαχθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2025.

Η επιλογή της στην προεδρία της κριτικής επιτροπής αποτελεί τιμητική αναγνώριση τόσο για την ίδια ως προσωπικότητα με διεθνές κύρος όσο και για την Κύπρο κι έρχεται να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, σε μια περίοδο που η κυπριακή κινηματογραφία διεκδικεί με αξιώσεις τον δικό της χώρο, με πολλαπλές βραβεύσεις διεθνείς συμπαραγωγές αξιώσεων και διακρίσεις. Δίνει, ταυτόχρονα, ώθηση στις προσπάθειες για περαιτέρω εξωστρέφεια και διασύνδεση με τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Ανώτερη πολιτιστική λειτουργός στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου (ΣΕΚιν) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, έχει αφιερώσει τη σταδιοδρομία της στην ανάπτυξη του κυπριακού κινηματογράφου, τόσο στο εσωτερικό όσο και εκπροσωπώντας τη χώρα σε κρίσιμα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα.

Η διοργάνωση, το αρχαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Σερβίας και ένα από τα σημαντικότερα των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάρτιο, αλλά μετατέθηκε λόγω των ευρύτερων κινητοποιήσεων κατά της διαφθοράς που διεξάγονταν στη χώρα.

Το Martovski Festival, με ιστορία που ξεκινά το 1954, έχει φιλοξενήσει μέσα στις δεκαετίες μερικούς από τους σπουδαιότερους δημιουργούς ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους της περιοχής, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον πειραματικό κινηματογράφο.

Το φεστιβάλ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του ντοκιμαντέρ, της μικρού μήκους ταινίας, του animation και του πειραματικού σινεμά στα Βαλκάνια, αποτελώντας φυτώριο νέων δημιουργών και πηγή έμπνευσης για το διεθνές κοινό. Διακρίνεται για το πολυθεματικό του πρόγραμμα, την ισχυρή του δικτύωση και διεξάγεται στο εμβληματικό Dom Omladine Beograda, τελώντας υπό την αιγίδα του Δήμου Βελιγραδίου και του Κέντρου Κινηματογράφου της Σερβίας.

Στην επιτροπή θα συμμετάσχουν μαζί με την Έλενα Χριστοδουλίδου ο Φριτς Χοκ, ιδρυτής και διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου K3 στο Φίλαχ της Αυστρίας, ο Σέρβος σκηνοθέτης Μπόγιαν Γιοβάνοβιτς, ο Γάλλος θεωρητικός και κινηματογραφιστής Φρεντερίκ Τασού και η ρωσικής καταγωγής δημιουργός animation Σβετλάνα Αντριάνοβα.



