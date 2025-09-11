Με τον παγκοσμίου εμβέλειας βιρτουόζο βιολονίστα Ρόμαν Σίμοβιτς και τη διεθνώς αναγνωρισμένη μαέστρο Ζωή Τσόκανου συνεργάζεται η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου για την ηχογράφηση δύο κορυφαίων κοντσέρτων για βιολί.

Ο λόγος για δύο ορόσημα του παγκόσμιου κλασικού ρεπερτορίου, το «Κοντσέρτο για βιολί σε Ρε μείζονα, έργο 35» του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι και το «Κοντσέρτο για βιολί αρ. 2 σε Σολ ελάσσονα, έργο 63» του Σεργκέι Προκόφιεφ.

Στο διάστημα 10-12 Σεπτεμβρίου η ΣΟΚ, μαζί με τον βιολονίστα Ρόμαν Σίμοβιτς και τη μαέστρο Ζωή Τσόκανου, ξεκινούν το δεύτερο μέρος του πρότζεκτ: την ηχογράφηση του «Κοντσέρτου για βιολί σε Ρε μείζονα» του Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Προκόφιεφ ηχογραφήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2024.

Οι επιτελείς της Ορχήστρας εκφράζουν δημόσια την ιδιαίτερη χαρά και τον ενθουσιασμό τους για τη σύμπραξη με αυτούς τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες και ανθρώπους. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ αυτό έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική σημασία για τη ΣΟΚ καθώς αποτελεί την πρώτη της επαγγελματική ηχογράφηση με τέτοιας εμβέλειας καλλιτέχνες.