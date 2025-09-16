Tη φωτογραφική έκθεση του Δημήτρη Βαττή «Οι Ξεχασμένοι ενός Πολέμου», πλαισιωμένη από τις συνεντεύξεις της Νατάσσας Γεωργίου παρουσιάζει από τις 22 Σεπτεμβρίου το Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, με αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

24 Κύπριοι Βετεράνοι, στη δύση της ζωής τους, φωτογραφήθηκαν σε μια γωνία του σπιτιού τους, εκεί όπου ένιωθαν πιο άνετα και οικεία, χωρίς παρεμβάσεις ή αλλοιώσεις του χώρου, χωρίς ενδυματολογικές απαιτήσεις. Περήφανοι για τη συμμετοχή τους στον πόλεμο κατά του φασισμού, εξιστόρησαν όσα βίωσαν, με τις αναμνήσεις, ζωντανές και τα συναισθήματα, ανάμεικτα, ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους. Εξάλλου, στόχος του όλου εγχειρήματος, είναι η προβολή του αγώνα τους, με την απαραίτητη ευαισθησία και τον απαιτούμενο σεβασμό.

Η συμμετοχή της Κύπρου στον πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία της ανθρωπότητας, δεν ήταν διόλου αμελητέα.

Άνδρος Σωτηρίου, 18/1/1919 – 04/01/2021. © Δημήτρης Βαττής

19829 Κύπριοι εθελοντές του βρετανικού στρατού, κατατάγηκαν στο Κυπριακό Σύνταγμα, την Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη και τα Γυναικεία Σώματα Εθελοντριών. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι, πολέμησαν ενωμένοι. Από αυτούς, 373 άντρες και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν ή απεβίωσαν εν ώρα υπηρεσίας, μεταξύ 1939– 1945 και 100 από αυτούς, είναι θαμμένοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε άλλες 22 χώρες, σε 72 στρατιωτικά κοιμητήρια και σε μνημεία πολέμου.

Ένα τεράστιο ποσοστό του συνολικού αριθμού των Κυπρίων στρατιωτών, πάνω από 2000, αιχμαλωτίστηκαν στην εκστρατεία στην Ελλάδα, την άνοιξη του 1941. Κρατήθηκαν σιδηροδέσμιοι, για περίπου τέσσερα χρόνια, σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη Τσεχία και αλλού.

Hasan Salih, 12/6/1921– 24/2/2018. © Δημήτρης Βαττής

Τα πρόσωπα των 24 Βετεράνων, εκπροσωπούν τον κόσμο της Κύπρου, τους χιλιάδες «αφανείς» ήρωες, από τους οποίους, οι πλείστοι, πλέον, έχουν φύγει αθόρυβα από τη ζωή. Η θύμησή τους θα παραμένει ζωντανή, μέσα από τα πορτρέτα και τις συνεντεύξεις τους. Η ιστορία τους, φωτεινό παράδειγμα για τις κατοπινές γενιές, χαμένες στην αναζήτηση αξιών και ιδανικών. Μιας ιστορίας, που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε και να τιμούμε.